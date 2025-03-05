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Происшествия 5 марта 2025 15:46

В Татарстане задержали мошенников, которые провернули аферу с магазинам на 37 млн рублей

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В Татарстане мошенники разработали программу, которая с помощью искусственного интеллекта заполняла электронные опросные листы покупателей.

Когда покупатель оплачивал товар, то покупка сразу же привязывалась к одной из карт лояльности, которые находились под контролем мошенников.

После этого хозяину карты отправлялась анкета с предложением оценить работу магазина.

Аферисты делали это, чтобы повысить рейтинг определенных магазинов и начислить премии их директорам, которые также были участниками криминального бизнеса.

Впоследствии полученные деньги распределялись между участниками группы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Четверо предполагаемых организаторов группы задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков обнаружено более 4,5 тысячи карт лояльности, компьютерная техника и средства связи. Также изъяты образы виртуальных серверов, на которых была используемая мошенниками программа. Общий ущерб от действий криминальной группы составил 37 млн рублей.

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