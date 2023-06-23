В Татарстане задержали мошенницу, которая вымогала деньги у 84-летней бабушки

Телефонные аферисты похитили у пожилой жительницы Татарстана 110 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Чистопольскому району.

Женщина рассказала, что однажды ей позвонила якобы внучка и сообщила, что сбила человека. Для лечения пострадавшего срочно требовались деньги. После этого трубку взял неизвестный, который представился сотрудником полиции. Женщину предупредили, что никому из родственников о произошедшем сообщать не надо, все уже находятся в прокуратуре. Таким образом женщину уговорили собрать 110 тысяч рублей и передать курьеру.

Правоохранителям удалось задержать мошенницу. Как удалось выяснить, 29-летняя жительница Казани уже совершала аналогичные преступления в соседней Чувашии и в столице Татарстана.