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Руc Тат
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Происшествия 23 июня 2023 14:54

В Татарстане задержали мошенницу, которая вымогала деньги у 84-летней бабушки

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Телефонные аферисты похитили у пожилой жительницы Татарстана 110 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Чистопольскому району.

Женщина рассказала, что однажды ей позвонила якобы внучка и сообщила, что сбила человека. Для лечения пострадавшего срочно требовались деньги. После этого трубку взял неизвестный, который представился сотрудником полиции. Женщину предупредили, что никому из родственников о произошедшем сообщать не надо, все уже находятся в прокуратуре. Таким образом женщину уговорили собрать 110 тысяч рублей и передать курьеру.

Правоохранителям удалось задержать мошенницу. Как удалось выяснить, 29-летняя жительница Казани уже совершала аналогичные преступления в соседней Чувашии и в столице Татарстана.

#мошенники
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