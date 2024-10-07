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Происшествия 7 октября 2024 10:45

В Татарстане задержали многодетного отца, который был в розыске за долг по алиментам

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В Татарстане в момент проверки документов судебные приставы выяснили, что перед ними должник по алиментам, который находится в розыске.

43-летний мужчина – многодетный отец. Он должен более 700 тысяч рублей на содержание четверых детей.

Приставы задержали мужчину и поместили его в камеру. На следующий день на него составили административный протокол.

Суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ. Если он не оплатит задолженность по алиментам, ему грозит уже уголовная ответственность.

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