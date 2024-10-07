В Татарстане задержали многодетного отца, который был в розыске за долг по алиментам

В Татарстане в момент проверки документов судебные приставы выяснили, что перед ними должник по алиментам, который находится в розыске.



43-летний мужчина – многодетный отец. Он должен более 700 тысяч рублей на содержание четверых детей.



Приставы задержали мужчину и поместили его в камеру. На следующий день на него составили административный протокол.



Суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ. Если он не оплатит задолженность по алиментам, ему грозит уже уголовная ответственность.