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В Татарстане задержали многодетного отца, который был в розыске за долг по алиментам
В Татарстане в момент проверки документов судебные приставы выяснили, что перед ними должник по алиментам, который находится в розыске.
43-летний мужчина – многодетный отец. Он должен более 700 тысяч рублей на содержание четверых детей.
Приставы задержали мужчину и поместили его в камеру. На следующий день на него составили административный протокол.
Суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ. Если он не оплатит задолженность по алиментам, ему грозит уже уголовная ответственность.
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