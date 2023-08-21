В Татарстане задержали лжеследователя, который передал мошенникам 500 тысяч

Полицейские задержали 20-летнего жителя Нижнекамска, который работал курьером мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как оказалось, пожилой местной жительнице позвонили на стационарный телефон. Плачущий женский голос сообщил, что она попала в ДТП и повредила чужой автомобиль. Голос показался знакомым, сомнений в том, что женщина разговаривает со своей дочерью, не возникло. После этого телефон взял якобы следователь. Он сообщил, чтобы урегулировать вопрос, необходимо передать 500 тысяч рублей курьеру. Испугавшись за судьбу дочери, женщина согласилась выполнить все условия и назвала свой адрес.

Позднее к дому подъехал «помощник следователя» и забрал денежные средства. После передачи денег пожилой женщине вновь позвонила «родственница» и поблагодарила за деньги: «Мамочка, спасибо!».

Наконец женщина решила связаться с дочерью и поняла, что стала жертвой мошенников.

Правоохранителям удалось задержать курьера мошенников. Им оказался неработающий 20-летний житель Нижнекамска. Молодой человек рассказал, что в одном из мессенджеров нашел работу курьером.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В отношении нижнекамца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.