В Татарстане задержали курьера-подростка, забравшего 100 тысяч у бабушки для мошенников

Правоохранители задержали 17-летнего курьера, который похитил у жительницы Альметьевска 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.

Как удалось установить, 72-летней местной жительнице позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. После чего мужчина предложил решить вопрос за определенную сумму. Женщина передала курьеру 100 тыс. рублей и только после этого решила позвонить родственнице. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранителям удалось задержать курьера. Им оказался 17-летний житель Альметьевска. Он рассказал, что нашел подработку в начале апреля. По указанию «кураторов» он забирал денежные средства и переводил на обозначенные счета. Себе молодой человек забрал 11 тыс. рублей и потратил на личные нужды.

В отношении 17-летнего жителя Альметьевска следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.