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В Татарстане задержали курьера, передавшего телефонным мошенникам 300 тысяч рублей
В Нижнекамске задержали 45-летнего мужчину, который похитил у пожилой женщины 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Мужчина выступил в качестве курьера для телефонных аферистов. Они позвонили 82-летней жительнице Нижнекамска от имени ее внучки, которая якобы попала в ДТП. Звонившая мошенница сообщила, что для невозбуждения уголовного дела ей срочно требуются деньги. Таким образом женщину вынудил передать курьеру 300 тысяч рублей.
Полицейские задержали 45-летнего мужчину. Он рассказал, что через социальную сеть устроился курьером к телефонным мошенникам. Согласно договору, ему необходимо было ездить по указанным адресам, забирать деньги и переводить их на определенные банковские счета. Себе мужчина в качестве вознаграждения оставил 5000 рублей.
Стоит отметить, что при переводе денег мошенникам, банк заблокировал данный перевод и счет мужчины. После разблокировки подозреваемый, в присутствии сотрудников полиции вернет деньги пожилой женщине.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.
Кроме того, правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление соучастников и выявление аналогичных эпизодов.
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