В Татарстане задержали курьера мошенников, который забрал у пенсионерки 200 тысяч рублей

Мошенники обманули 88-летнюю женщину, сообщив ей, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП. После этого они потребовали с нее денег, и пенсионерка согласилась отдать им 200 тысяч рублей. Когда за деньгами приехал курьер, аферисты продолжали разговор с пожилой женщиной, чтобы не дать ей возможности связаться с близкими.

Как только курьер перевел мошенникам деньги через банкомат, они прекратили разговор с женщиной. После этого она сразу же позвонила дочери и поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали 26-летнего казанца – курьера аферистов. Он рассказал, что устроился на эту работу, увидев объявление о подработке в соцсетях. Суть работы – разъезжать по указанным городам, забирать деньги у людей и переводить их через банкомат «работодателю».

Один из таких заказов он получил 10 января, приехал в Альметьевск, забрал деньги у пенсионерки и перевел через банкомат аферистам. Себе он оставил чуть более 20 тысяч рублей. Он потратил эти деньги на продукты и обратную дорогу.

На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», он признал свою вину и пообещал возместить ущерб в ближайшее время. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.