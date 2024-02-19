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В Татарстане задержали группу курьеров аферистов, похитивших у пенсионеров 3,5 млн рублей
В Татарстане полиция задержала группу курьеров, которые работали на телефонных аферистов и похитили у пенсионеров в общей сложности порядка 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Аферисты звонили пожилым жителям республики и убеждали их, что их родные попали в неприятности, требуя денег для решения проблемы. После этого домой к обманутым жертвам присылали курьера, который забирал деньги и переводил на указанные счета.
Задержанными курьерами оказались четверо студентов одного из колледжей Аксубаевского района. Один из них – 20-летний житель Аксубаево – получил предложение быстрого заработка в мессенджере и вовлек в криминальную схему троих своих приятелей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».
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