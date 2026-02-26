news_header_top
Происшествия 26 февраля 2026 09:01

В Татарстане задержали группу дропперов, работавших на кураторов из-за границы

В Альметьевске задержали троих дропперов, работавших на кураторов из-за границы.

Как сообщают в МВД по РТ, всем задержанным от 18 до 19 лет, они были студентами местных техникумов. Их жертвами были жители Мурманской, Кировской и других областей. Выяснилось, что кураторы группы находятся на территории одной из недружественных стран.

Полицейские установили, что один из троих поставлял банковские карты, а двое других искали людей, соглашавшихся за небольшую награду передать в пользование свои банковские карты. Таким образом молодые люди обманули 15-летнюю местную жительницу. За передачу карты ей заплатили 500 рублей, а саму карту перепродали за 6000.

С ноября прошлого года через эту карту прошли переводы на общую сумму более чем миллион рублей, а девушке – владелице карты стали звонить неизвестные и предлагали оформить новые карты, а затем продать им.

Все задержанные признали свою вину, им грозит до 6 лет лишения свободы. Остальных участников преступной схемы уже ищут.

