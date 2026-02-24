news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 февраля 2026 11:54

В Татарстане задержали двух парней, обслуживавших сим-боксы мошенников

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане задержали двух парней, обслуживавших сим-боксы мошенников.

Как сообщили в МВД по РТ, два молодых человека нашли работу с якобы заработком 400 долларов США в день через мессенджер. Для получения должности наниматель попросил ребят записать видео, где те подтвердят намерения выполнять его указания.

После «трудоустройства» работодатель пообещал, что будет оплачивать съем квартиры, а также стал присылать новые СИМ-карты через доставку.

Уже спустя несколько дней узел связи вскрыли, оборудование изъяли, а парней задержали. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Денег от работодателя молодые люди так и не получили.

#мошенники #МВД по РТ #телефонное мошенничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы сфокусированы на личностном росте каждого ребенка»: как дети с ОВЗ обретают профессии

«Мы сфокусированы на личностном росте каждого ребенка»: как дети с ОВЗ обретают профессии

23 февраля 2026
Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

23 февраля 2026