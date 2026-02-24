В Татарстане задержали двух парней, обслуживавших сим-боксы мошенников.

Как сообщили в МВД по РТ, два молодых человека нашли работу с якобы заработком 400 долларов США в день через мессенджер. Для получения должности наниматель попросил ребят записать видео, где те подтвердят намерения выполнять его указания.

После «трудоустройства» работодатель пообещал, что будет оплачивать съем квартиры, а также стал присылать новые СИМ-карты через доставку.

Уже спустя несколько дней узел связи вскрыли, оборудование изъяли, а парней задержали. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Денег от работодателя молодые люди так и не получили.