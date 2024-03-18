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В Татарстане задержали браконьеров, выловивших стерлядь на 350 тысяч рублей
В Казани сотрудники транспортной полиции пресекли факты браконьерства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, во время рейда правоохранители задержали 61-летнего жителя Красной Поляны Кировской области, который в Вятских Полянах поймал 34 стерляди запрещенным способом багрения. Сумма ущерба причиненного водным биологическим ресурсам составила 310 тысяч рублей.
В этот же день транспортными полицейскими было пресечено второе аналогичное нарушение правил рыболовства и уголовного законодательства.
41-летний местный житель также с использованием запрещенного орудия лова незаконно добыл из реки Вятка 5 стерлядей, причинив водным биологическим ресурсам ущерб на общую сумму почти 46 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, а запрещенные виды орудия лова рыбы и улов изъяты.
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