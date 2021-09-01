В Татарстане задержали браконьеров, которые сетью ловили стерлядь и сомов

В августе сотрудники казанской транспортной полиции во время профилактических рейдов пресекли два факта браконьерства на Волге и Каме.

Первый случай произошел недалеко от Зеленодольска, рядом с базой отдыха «Мирас». Задержали 51-летнего мужчину, который на моторной лодке ловил рыбу с помощью сети «экран». Всего он поймал 16 налимов, общий ущерб оценен в 8 тысяч рублей.

В связи с этим возбудили уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов. Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет.

Аналогичный случай произошел во время рейда в Елабужском районе республики. Стражи порядка задержали двоих браконьеров, которые сетью ловили стерлядь, жерех, леща, язя, густера и сома. Всего им удалось выловить 248 рыб.

Общий ущерб составил около 375 тысяч рублей. По данному факту также возбудили уголовное дело, как сообщили в пресс-службе казанской транспортной полиции.