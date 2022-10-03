Задержан браконьер из Пестрецов, убивший девять зайцев

В Татарстане сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали автомобиль, в котором житель Пестрецов перевозил тушки девяти незаконно добытых зайцев. Об этом сообщает сегодня пресс-служба природоохранного ведомства.

«В ходе совместного рейда сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам и производственных инспекторов на территории Верхнеуслонского охотничьего хозяйства был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Пестрецы. В ходе осмотра на заднем сиденье автомобиля обнаружено охотничье ружье, в багажнике находились девять незаконно добытых зайцев», – сказано в сообщении.

В настоящее время по факту проводятся следственные мероприятия. Охотничье ружье изъято, а машина направлена на штрафстоянку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 15 октября в Татарстане открывается сезон охоты на зайца-русака. Он продлится до 10 января 2022 года. При этом охота на зайца-беляка запрещена, так как он внесен в Красную книгу Республики Татарстан.