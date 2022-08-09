В Татарстане 5 большегрузов задержаны за отказ от взвешивания на дороге

Более суток простояли пять транзитных грузовиков на трассе у села Старое Дрожжаное, уклоняясь от взвешивания. Машины перевозили груз щебня с явным превышением массы, чем привлекли внимание сотрудников ГИБДД и Ространснадзора.

Дорожные инспекторы выявили нарушителей перевозки грузов по ряду характерных признаков: просевшим рессорам и загрузке выше бортов. Однако водители уклонились от процедуры взвешивания. Документов на перевозку тяжеловесного груза у них тоже не оказалось. По словам одного из водителей, хозяин грузовиков дистанционно заглушил их двигатели, чтобы они не могли заехать на передвижные весы. В результате в прокуратуру Дрожжановского района было направлено заявление с просьбой проверить действия собственников грузовиков на предмет соответствия закону. Сразу после этого водители согласились пройти процедуру взвешивания.

У четырех большегрузов работники ГБУ «Безопасность дорожного движения» выявили превышение допустимых осевых нагрузок до 65% и нагрузок по общей массе до 30%. Теперь водителям придется оплатить штрафы, а собственникам грузовиков – возместить вред, причиненный дорогам.

«За нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов предусмотрены штрафы: для водителей – от 3 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей», – напоминает начальник центрального отдела Средне-Волжского управления Ространснадзора Алмаз Ярхамов.