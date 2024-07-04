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В Татарстане задержали 21 человека, объявленных в федеральных розыск
В результате профилактической операции «Розыск» в Татарстане задержали 21 человека, которые находились федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.
Всего, по данным ведомства, во время мероприятий было проверено 300 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц.
Задержанные уклонялись от отбывания установленного судом наказания: пятеро не явились за предписанием о самостоятельном следование в колонию – поселение, шесть человек уклонялись от принудительных работ, десять человек скрывались от контроля уголовно-исполнительных инспекций.
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