В Татарстане задержали 21 человека, объявленных в федеральных розыск

В результате профилактической операции «Розыск» в Татарстане задержали 21 человека, которые находились федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Всего, по данным ведомства, во время мероприятий было проверено 300 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц.

Задержанные уклонялись от отбывания установленного судом наказания: пятеро не явились за предписанием о самостоятельном следование в колонию – поселение, шесть человек уклонялись от принудительных работ, десять человек скрывались от контроля уголовно-исполнительных инспекций.