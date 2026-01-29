В Татарстане задержали 11 разыскиваемых преступников из других регионов

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане задержали 11 преступников, разыскиваемых в других регионах. Сотрудники УФСИН республики помогли коллегам из Оренбургской области, Башкортостана и Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 18 по 21 января в Татарстане проходила операция «Розыск». За это время задержали 11 человек.

В Нижнекамском районе нашли 39‑летнего жителя Башкортостана, осужденного за кражу. Он должен был отбывать принудительные работы, но скрылся.

Также задержали 60‑летнего мужчину из Удмуртии, осужденного за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. Он скрывался почти два года. Его нашли благодаря камере фиксации нарушений ПДД и задержали в съемной квартире.

В Казани задержали жителя Оренбурга, который после освобождения из колонии в 2023 году не явился в инспекцию и был объявлен в федеральный розыск.