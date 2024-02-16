В Татарстане задействуют 9,3 тыс. обходчиков для информирования жителей о выборах

В Татарстане 17 февраля стартует проект «Информ УИК», разработанный ЦИК России. Он предусматривает адресный обход избирателей членами избирательных комиссий региона. Всего рассказывать о предстоящих выборах Президента РФ жителям республики будут 9,3 тыс. обходчиков, отметил на заседании Центризбиркома РТ его председатель Андрей Кондратьев.

«Была проведена большая работа, и хочу отметить, что 9,3 тыс. обходчиков начинают поквартирный обход», – прокомментировал он.

Кондратьев также добавил, что по всей России в поквартирном обходе жителей задействуют 328,4 тыс. человек. Члены участковых избирательных комиссий расскажут о предстоящих выборах, уточнят данные для списков избирателей, напомнят о возможных способах голосования, проинформируют о дате, времени и месте голосования.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).