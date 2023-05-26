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В Татарстане заболевших мышиной лихорадкой в три раза больше, чем в прошлом году
В Татарстане жители стали чаще болеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На сегодня зарегистрировано 107 случаев заражения ГЛПС. Мы в три раза превышаем показатели за аналогичный период прошлого года», – отметила она.
В прошлом году к 26 мая мышиной лихорадкой заразились 35 человек. По словам санитарного врача, нынешние показатели свидетельствуют о том, что идет активная циркуляция вируса среди грызунов.
Любовь Авдонина добавила, что мышиной лихорадкой чаще всего заражаются взрослые люди, в том числе любители активного отдыха и дачники. Именно они чаще всего встречаются с мышами.
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