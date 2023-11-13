В Татарстане заболеваемость туберкулезом снизилась на 8,7% за год

В Татарстане идет снижение заболеваемости туберкулезом. Об этом «Татар-информу» рассказали в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере.

«По официальным данным противотуберкулезной службы Минздрава РТ, за девять месяцев 2023 года в Татарстане наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 8,7%. В этом году заболеваемость составила 16,8 на 100 тысяч населения, в прошлом – 18,4 на 100 тысяч населения за 9 месяцев. В абсолютных цифрах выявлено на 43 больных меньше по сравнению с прошлым годом», – рассказали в диспансере.

Врачи напомнили, что туберкулез представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза – палочками Коха. Оно чаще всего поражает легкие, но может оказывать влияние и на другие органы. Палочка Коха может выжить в большинстве дезинфицирующих средств, устойчива к воздействию спиртов, ацетона и рассеянному солнечному свету.

Источником инфекции может быть человек, больной туберкулезом легких, который выделяет бактерии во внешнюю среду и, реже, больное животное, вроде крупного рогатого скота, коз и собак.

Чтобы обезопасить детей от заболевания, их прививают вакциной БЦЖ, которая содержит ослабленные микобактерии туберкулеза и отлично защищает человека.

В тубдиспансере напомнили, что с целью раннего выявления туберкулеза детям проводят пробу Манту или диаскинтест. А основным методом раннего выявления болезни у взрослых является профилактическая флюорография, ее проводят с 16 лет.

«Флюорографию взрослым необходимо проходить не реже 1 раза в 2 года, а декретированным группам населения и группам риска – не реже 1 раза в год», – подчеркнули медики.

Также предупредить заражение туберкулезом поможет ведение здорового образа жизни, соблюдение правил личной и общественной гигиены, прохождение регулярных профилактических медицинских осмотров.