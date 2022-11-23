В Татарстане заболеваемость сифилисом в этом году увеличилась на 18,6%

Заболеваемость сифилисом в Татарстане за прошедшие десять месяцев года на 18,6% выше, чем за этот же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Однако в Роспотребнадзоре добавили, что по сравнению со среднемноголетним показателем, заболеваемость в 2022 году ниже на 29,9%. А гонореей жители РТ в этом году заражались на 5,1% реже.

В пресс-службе напомнили, что существует четыре вида половых инфекций: бактериальные (это сифилис, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея), вирусные (ВИЧ, генитальный герпес, гепатит В, папилломавирусная инфекция, цитомегаловирусная инфекция), грибковые (молочница) и протозойные (трихомониаз).

«Чтобы избежать неприятных диагнозов и их негативных последствий, необходимо: использовать барьерные контрацептивы, лучше всего презервативы. Вести упорядоченную половую жизнь», – добавили в ведомстве.

К тому же ЗППП важно своевременно выявить. Женщинам рекомендуют регулярно и не реже одного раза в год посещать гинеколога, а мужчинам – уролога, а также сдавать анализы на гепатит В и сифилис.