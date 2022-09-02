В Татарстане заболеваемость педикулезом увеличилась на 7,5%

За семь месяцев этого года наблюдается рост заболеваемости педикулезом на 7,5%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего зарегистрировано 348 случаев, показатель заболеваемости – 9,38 на сто тысяч населения.

Большая часть заболевших (74%) – дети до 17 лет. Наиболее поражаемой группой остаются школьники 7-14 лет. В связи с этим после летних каникул вновь вернувшихся в школу детей осматривают на педикулез.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ напоминают, что педикулез – это кожное заболевание, возбудителем которого является человеческая вошь – мелкое насекомое, паразитирующее на коже и одежде. Некоторые из этих насекомых могут переносить тяжелые заболевания, например, сыпной тиф.

Всего на человеке могут паразитировать три вида вшей: головная, платяная и лобковая. Однако чаще всего они появляются в волосах на голове.

Среди основных симптомов педикулеза: кожный зуд в месте укуса вши, сыпь спустя несколько дней после укусов или красные пятна на голове, расчесы на месте укусов, а также наличие гнид в волосах – маленькие серебристые пузырьки на волосах.

В Роспотребнадзоре напомнили об основных моментах профилактики педикулеза. Необходимо регулярно мыться – не реже одного раза в 5-7 дней. Еженедельно меняйте постельное белье и нижнее или же по мере их загрязнения, а также обязательно стирайте его.

Каждый день расчесывайте волосы, можно подстричься. Чистите одежду и постельные принадлежности, а также проводите регулярные уборки дома. Не носите чужое белье, одежду и не пользуйтесь расческами других людей. Постоянно следите за тем, чтобы у вашего ребенка была чистая голова и одежда.

Если все же вы или ваш ребенок столкнулись с педикулезом, необходимо купить в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста ребенка, затем обработать волосы на голове и вымыть после этого голову шампунем.

После душа нужно вычесать погибших вшей расческой, а для снятия гнид нужно смочить пряди волос в растворе из равных количеств воды и 9% столового уксуса. Наденьте на ребенка чистое белье и одежду, а старую постирайте и прогладьте горячим утюгом с паром.

После случившегося осмотрите всех членов семьи на присутствие вшей, осмотр нужно будет повторять в течение месяца каждые 7-10 дней.