В Татарстане заболеваемость ОРВИ в новогодние праздники снизилась на 37%

За первую неделю января в Татарстане заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 37%, в Казани — на 25%. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на республиканском родительском онлайн-собрании.

«Это объясняется тем, что жители меньше обращались за медицинской помощью в период новогодних праздников и лечились дома. За первую неделю было зарегистрировано 17,5 тыс. случаев. В основном выделяем вирус гриппа. Преобладает грипп [типа] А», — рассказала спикер.

По словам Патяшиной, сегодня эпидемическая ситуация стабильная и соответствует периоду. Однако пик заболеваемости еще не достигнут. «Будем иметь рост заболеваемости, потому что увеличиваются контакты. И пик придется к концу января — началу февраля», — отметила она.

Руководитель управления добавила, что заболевшие дети не должны посещать детсады и школы. Кроме того, она попросила родителей быть внимательными к состоянию здоровья своих детей. «Летальные исходы от гриппа — это не казуистика, они случаются», — предупредила главный санитарный врач.

Из-за ОРВИ с сентября прошлого года был приостановлен учебный процесс в 163 классах 32 школ республики. Полностью были закрыты две школы.