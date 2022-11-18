В Татарстане заболеваемость ОРВИ на 13% выше эпидпорога

В Татарстане продолжают увеличиваться случаи заболевания разными видами ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По сравнению с предыдущей неделей на 11% выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Мы выше эпидемиологического порога пока ненамного – на 13%. Это говорит о том, что ситуация будет развиваться дальше», – заметила она.

Любовь Авдонина добавила, что в основном заболевают взрослые, превышение эпидпорога произошло именно за счет них.

В общей структуре 42% составляет РС-вирус, 30% – риновирус, все чаще специалисты Роспотребнадзора РТ регистрируют заболевания метапневмовирусом (57 случаев – в прошлом году было всего два случая), 6,5% – парагрипп.

«Метапневмовирус – вирус группы ОРВИ. Он вызывает заболевание верхних дыхательных путей, но он отличается тем, что быстро спускается вниз и затрагивает бронхи, вызывая бронхит и бронхопневмонию. Группа риска – дети до трех лет, особенно дети с аллергией или сопутствующими заболеваниями», – рассказала заместитель главного санитарного врача.

К тому же это заболевание может дружно сосуществовать с другими болезнями и вызвать микст-инфекцию, которую лечить намного сложнее.