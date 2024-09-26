В Татарстане заболеваемость коклюшем с начала года снизилась в восемь раз

В Татарстане снизилась заболеваемость коклюшем. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По коклюшу у нас ситуация стабильная, с марта мы отмечаем снижение заболеваемости. За истекший период 2024 года зарегистрировано 1 144 случая. В первые три месяца было зафиксировано около 788 случаев заболевания коклюшем. То есть основная доля заболеваемости коклюшем регистрировалась в первом квартале», – подчеркнула спикер.

По информации Любови Авдониной, текущий уровень заболеваемости коклюшем снизился по сравнению с январем в восемь раз. Она также напомнила, что прививка - самый надежный способ избежать заражения. Первую вакцину вводят в возрасте трех месяцев совместно с профилактикой дифтерии и столбняка. Затем прививки повторяют в 4,5 и 6 месяцев, после чего требуется ревакцинация.

«Сегодня мы ревакцинируем деток с шести-семи лет. Это как раз тот возраст, к которому утрачивается иммунитет от первоначальной вакцинации. На сегодня от этого заболевания привито 54% детей от запланированного числа ребят этого возраста», – заключила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора.