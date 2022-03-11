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Здоровье
11 марта 2022  10:55
Эвелина Киселёва

В Татарстане заболеваемость Covid-19 снизилась на 41%

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В Татарстане снизилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«С восьмой недели мы отмечаем снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, напомню, что подъем был с начала 2022 года. На восьмой неделе снижение было на 30%, а за последнюю неделю снижение на 41%», – отметила спикер.

Любовь Авдонина добавила, что вместе с этим заболеваемость за текущий период марта выше заболеваемости за текущий период февраля 2022 года на 41,7%.

Суммарно заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю ниже эпидемического порога на 45%.

«За последнюю неделю случаев гриппа среди населения Республики Татарстан не зарегистрировано», – рассказала заместитель главного санитарного врача РТ.

#коронавирус #заболеваемость
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