В Татарстане заболеваемость Covid-19 снизилась на 40%

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Мы в течение четырех недель наблюдаем снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю это снижение было наиболее большим – 40% с предыдущей недели», – отметила спикер.

Марина Патяшина объяснила, что снижение произошло благодаря большому числу вакцинированных жителей: сейчас привито 74% взрослого населения.