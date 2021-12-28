В Татарстане заболеваемость бешенством среди животных снизилась в 1,6 раза

С начала года в Татарстане бешенство у животных было зарегистрировано в 23 населенных пунктах, что на 14 поселений меньше, чем в прошлом году. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильдар Нугуманов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». В целом в республике заболеваемость животных бешенством снизилась в 1,6 раза.

«Бешенство прокатилось по районам Татарстана, но, к счастью, эпидемии не произошло, — пояснил эксперт. — По одному- по два случая, например, было зафиксировано в Высокогорском, Альметьевском, Новошешминском и Нижнекамском районах».

Ветеринарные специалисты проводят регулярную раскладку оральной вакцины против бешенства в лесных массивах Татарстана. Так, в этом году было разложено 900 тысяч доз вакцины.

«Удельная заболеваемость у домашних животных составляет 78%. Это, в основном, кошки и собаки, — пояснил эксперт. — У диких животных −18%. Как правило, это лисы. А у сельскохозяйственных — 4%. Чаще всего, это крупный рогатый скот. При этом случаев заболевания бешенством среди людей отмечено не было».