В Татарстане заболели коронавирусом еще 30 человек

В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все контактные.

«17 человек госпитализировано, 13 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 18 человек, в Набережных Челнах — 6, в Мензелинском районе — 2, в Альметьевском, Зеленодольском, Нижнекамском и Спасском районах — по 1.

На 10 июня в республике зарегистрировано 21 784 случая Covid-19.

Выздоровел за весь период 18 941 человек, в том числе 149 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 415 386 человек (прирост за сутки — 6 826), из них 292 587 получили вторую прививку. За неделю привито — 37 068 человек.

Записаться на вакцинацию можно несколькими способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)

2. Портал государственных и муниципальных услуг РТ,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.