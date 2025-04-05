В Татарстане за три месяца годовой план по вводу жилья выполнили на 45%

В Татарстане с начала года ввели 1 млн 473 тыс. кв. м. жилья. Это 45% от годового плана, доложил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики.

Он отметил, что по линии коммерческого строительства сдано 6% от запланированного годового объема: готовы 25 многоквартирных домов суммарной площадью более 105 тысяч кв. м. Программа социальной ипотеки выполнена на 32% (52 тыс. «квадратов»). По линии ИЖС в республике сдали 1,3 млн кв. м.

Еще Айзатуллин добавил, что по итогам внесенных в подпрограмму изменений количество жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, сократилось до 450.

«Покупка 37 квартир будет софинансирована из федерального бюджета. Объявлен аукцион на право заключения контракта по приобретению жилых помещений, ожидается объявление конкурсных процедур. По приобретению 86 жилых помещений, покупка которых финансируется из бюджета республики, идет подготовительная работа», – рассказал он.

Также он коснулся программы обеспечения жильем молодых семей в 2025 году, которая включает 66 получателей. Этап заключения соглашений в системе «Электронный бюджет» прошли 42 муниципалитета. Всем семьям, по его словам, уже выдали свидетельства, готовится перечисление средств на лицевые счета исполкомов муниципалитетов.

По многодетным семьям, имеющим пять и более детей, оформили все 25 сертификатов. Суммарная площадь жилых помещений, которые участники программы должны будут по ним приобрести, – 2 246 кв. м.

В категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев на сегодня оформлены 3 сертификата. Всем получателям открыты специальные счета в банке, идет подбор квартир.