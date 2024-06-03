В Татарстане за взятку в 21 млн рублей будут судить налоговика

Прокуратура Татарстана направила в суд серьезное уголовное дело о взяточничестве. Главный фигурант – начальник отдела камеральных проверок одного из территориальных подразделений ФНС по РТ, сообщила старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

По версии следствия, с июля 2018-го по январь 2023 года он получил от некоего лица, контролирующего несколько фирм, взятки на общую сумму более 21 миллиона рублей. За эти деньги налоговик закрывал глаза на нарушения в этих компаниях и «крышевал» их.

Его обвиняют по нескольким статьям: за взятку в крупном размере, за взятку в особо крупном размере и за взятку за незаконные действия.

Пока шло следствие, на имущество обвиняемого на 2 миллиона рублей наложили арест. Теперь его делом займется Вахитовский районный суд Казани. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.