За выходные в Бугульме и Казани произошло несколько ЧП с газом, один человек в больнице

В Татарстане за прошедшие выходные произошло сразу несколько происшествий, связанных с нарушениями тяги в дымоходах и вентканалах. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ, в разных городах республики люди жаловались на ухудшение самочувствия.

В Бугульме, в доме на улице Якупова, стало плохо супружеской паре. Госпитализация им не понадобилась. Проверка показала: в ванной установлен электровентилятор, который создает обратную тягу. Газовую колонку отключили.

Позже специалисты выезжали еще в несколько домов – на улице Никитина, Баумана и Радищева. В одном случае 47-летнюю женщину доставили в больницу, после осмотра ее отпустили домой. В квартирах снова выявляли обратную тягу и нарушения в установке оборудования.

В пятницу помощь понадобилась женщине и ее ребенку. В их квартире обнаружили снятую дымоотводящую трубу газового водонагревателя. От госпитализации женщина отказалась.

Аналогичные инциденты зафиксировали и в Казани. В доме на улице Искра обнаружили обратную тягу, а в доме на проспекте Победы – негерметичность газопровода. Газоснабжение восстановят после ремонта и проверки.