В Татарстане за выход на тонкий лед оштрафованы 34 человека

В Татарстане за выход на неокрепший лед были оштрафованы 34 человека. Об этом во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«На данный момент лед на водоемах тонкий, выходить на него нельзя. Во многих местах на водоемах есть промоины. Уже зафиксированы два случая провала под лед, один из них смертельный», – рассказала Регина Гаязова.

Спикер напомнила, что выходить на лед можно только в том случае, когда он толще 7 см. Тем, кто пренебрег правилом, грозит штраф в две тысячи рублей.