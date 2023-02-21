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В Татарстане за выезд на лед на автомобилях сотрудники ГИМС выписали 11 штрафов
Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ вместе с сотрудниками полиции и специалистами Управления Гостехнадзора по РТ провели профилактический рейд по Волге, в процессе которого выявляли нарушителей правил безопасного поведения на льду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов сообщил, что в республике участились случаи выезда машин на лед, что категорически запрещено.
«Зафиксированы случаи нарушений в Камско-Устьинском и Спасском районах на реке Волге, а также в Лаишевском районе около поселка Шураны на Каме», – рассказал Юрий Венедиктов.
Он отметил, что в результате за данные нарушения привлекли к ответственности 11 человек, на которых составили административные протоколы. Именно поэтому инспекторы ГИМС усилили проведение подобных рейдов.
Так, в районе поселка Печищи на Волгу выехал автомобиль, о чем сообщили в ГИМС. Сегодня инспекторы проверили эту информацию, увидели, что на льду остались следы от протекторов.
«Мы свяжемся с администрацией района для того, чтобы они провели обваловку съезда на лёд путем насыпки снега и выставления запрещающих знаков. Теперь это место взято у нас на особый контроль, будем сюда приезжать и проверять», – рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам.
Он напомнил, что в случае обнаружения машин на льду в неположенном месте, водителям грозят штрафы от 1500 до 3500 рублей.
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