В Татарстане за время проведения сельхозярмарок реализовано продукции на 720 млн рублей

В Татарстане за девять проведенных сельскохозяйственных ярмарок реализовано продукции на сумму 720 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Глава Минсельхозпрода отметил, что в этом году традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки проводятся с 11 сентября. Ярмарочные мероприятия организованы на 15 торговых площадках в Казани, а также в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе.

«Данные мероприятия из года в год показывают свою востребованность и будут продолжены до конца года. На сегодня ажиотаж по приобретению продукции спал», — отметил Зяббаров.