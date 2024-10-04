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Экономика 4 октября 2024 20:47

В Татарстане за восемь месяцев произведено более 37 тысяч грузовиков

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В Татарстане за восемь месяцев произведено более 37 тысяч грузовиков
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С января по август в Татарстане произведено 37 803 грузовых автотранспортных средства. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение РТ», подготовленном Татарстанстатом.

В сравнении с восемью месяцами 2023 года показатели остались на том же уровне. Однако в августе текущего года объемы производства оказались на 32,6% выше, чем год назад. В сравнении с июлем этого года удалось нарастить показатели на 54,5%.

#грузовые автомобили #татарстанстат #производство
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