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В Татарстане за восемь месяцев произведено более 37 тысяч грузовиков
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
С января по август в Татарстане произведено 37 803 грузовых автотранспортных средства. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение РТ», подготовленном Татарстанстатом.
В сравнении с восемью месяцами 2023 года показатели остались на том же уровне. Однако в августе текущего года объемы производства оказались на 32,6% выше, чем год назад. В сравнении с июлем этого года удалось нарастить показатели на 54,5%.
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