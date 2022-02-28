В Татарстане за восемь лет в создание ресурсных центров направлено 7,6 млрд рублей

В Татарстане за восемь лет в создание ресурсных центров для подготовки рабочих кадров вложено 7,6 млрд рублей. Об этом сообщила начальник отдела развития среднего профессионального образования Минобрнауки РТ Любовь Митрофанова на заседании общественного совета по обсуждению результатов целей и задач ведомства за 2021 год.

«С 2014 по 2021 год для создания ресурсных центров привлечено около 7,6 млрд рублей из разных источников – от работодателей, из бюджета республики, внебюджетные средства», – сказала докладчик.

Митрофанова отметила, что в прошлом году в Татарстане было создано два ресурсных центра – в Казанском радиомеханическом колледже и Казанском нефтехимическом колледже. «Привлеченные средства из бюджета республики составляют 89 млн рублей, работодателей – около 50 млн рублей», – подчеркнула она.

Начальник отдела развития среднего профессионального образования добавила, что всего в республике сейчас функционируют 43 ресурсных центра.

«Статус ресурсного центра создает более устойчивые отношения с предприятием в развитии образовательных организаций. За счет средств работодателей и республики укрепляется материально-техническая база, расширяется спектр краткосрочных образовательных программ, что позволяет работодателям получить работника, адаптированного под современный рынок труда, а также повысить квалификацию или пройти переподготовку», – пояснила она.

По словам докладчика, всего в прошлом году было реализовано 846 образовательных программ, из них 614 – ресурсными центрами.