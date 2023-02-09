В Татарстане за восемь лет обустроили 367 общественных пространств

В Татарстане с 2015 года по республиканской программе обустроили 367 общественных пространств. По каждому объекту учитывалось мнение местных жителей. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием Президента РФ Владимира Путина.

«При строительстве жилья важно уделить внимание созданию комфортной среды не только в городах, но и в сельской местности. В этой работе необходимо учитывать мнение граждан», — сказал руководитель республики.

Он добавил, что с 2019 года в Татарстане реализуется республиканская программа «Наш двор», благодаря которой было благоустроено 3379 придомовых территорий.

От имени всего региона Минниханов поблагодарил Путина за меры поддержки в строительной отрасли, в том числе за продление льготной ипотеки. «Это позволило ввести в республике рекордный объем жилья — более 3 млн кв. метров. И мы будем наращивать темпы», — подчеркнул он.

Раис Татарстана также отметил важность работы платформы Агентства стратегических инициатив «Смартека», которая позволяет регионам обмениваться лучшими практиками. «Для нас важно, чтобы этот инструмент продолжал свою работу <…>. Наша общая цель — повысить качество жизни граждан», — заключил он.