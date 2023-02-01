В Татарстане за убийство лидера конкурирующей группировки судят главу ОПС «Жилка»

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего казанца, которого обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие считает, что в период с 1996 по 2001 год мужчина возглавлял преступное сообщество «Жилка» и банду «Хайдеровский двор».

В мае 1998 года к нему обратился неизвестный, который попросил посодействовать в урегулировании конфликта между ним и лидером ОПГ «Северный» за 100 тысяч рублей. Глава «Жилки» согласился и поручил двум участникам ОПС убийство.

Вечером 19 августа 1998 года соучастники прибыли к больнице №12 на Лечебной улице. Когда лидер ОПГ вышел на улицу, встретился со своей сожительницей и сел в авто, один из членов «Жилки» дважды выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем. Вскоре пострадавший скончался в больнице от тяжелых ранений в шею.

В ближайшее время дело направят на рассмотрение в Авиастроительный районный суд Казани.