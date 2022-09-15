В Татарстане за три года построено 30 дорог к сельским населенным пунктам

В Татарстане с 2019 года отремонтировано более 30 подъездных дорог к населенным пунктам. Работы по соединению сельских территорий дорогами с твердым покрытием будет продолжена, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Благодаря совместной работе федеральных и региональных дорожников за последние три года в регионе созданы связывающие дороги к поселениям. Особое внимание уделяется дорогам, проходящим по сельским территориям», – отметили в министерстве.

Так, в Балтасинском районе в прошлом году построена дорога Балтаси – Атня – Большие Лызи к населенному пункту Большие Лызи. Протяженность участка составила 4,24 километра.

Кроме того, в Камско-Устьинском районе в 2020 году проведена реконструкция дороги Казань – Ульяновск – Старое Барышево – Камское Устье – Клянчеево, которая ведет к населенному пункту Клянчеево. Работы проведены на участке длиной 4,38 километра.