В Татарстане за три года планируется ввести более 9 млн кв. метров жилья

По прогнозу жилищного строительства, в Татарстане в 2024 – 2026 годах планируется ввести более 9 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«В строительном комплексе республики предусмотрено сохранение объемов жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства», – сказал спикер.

Пелевин добавил, что в этом году в республике в рамках 13 нацпроектов реализуется 50 региональных проектов. На реализацию предусмотрено 43 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 28,1 млрд рублей.

На 1 октября заключено 506 государственных контрактов по нацпроектам, что составляет 99% от их запланированного числа, подчеркнул он.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.