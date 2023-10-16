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В Татарстане за три года планируется ввести более 9 млн кв. метров жилья
По прогнозу жилищного строительства, в Татарстане в 2024 – 2026 годах планируется ввести более 9 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
«В строительном комплексе республики предусмотрено сохранение объемов жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства», – сказал спикер.
Пелевин добавил, что в этом году в республике в рамках 13 нацпроектов реализуется 50 региональных проектов. На реализацию предусмотрено 43 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 28,1 млрд рублей.
На 1 октября заключено 506 государственных контрактов по нацпроектам, что составляет 99% от их запланированного числа, подчеркнул он.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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