В Татарстане за три года более 3 тыс. семей получили жилье по сельской ипотеке

За три года реализации программы сельской ипотеки в Татарстане более 3 тыс. семей смогли приобрести жилье. Общая сумма выданных льготных кредитов составила 6,8 млрд рублей, а средний ипотечный кредит – 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Анализ показывает, что в рамках сельской ипотеки дома предпочитают приобретать во всех районах республики, но наибольшей популярностью пользуются Лаишевский, Зеленодольский, Пестречинский, Высокогорский, Тукаевский и Арский районы», – отметили в министерстве.

По объему выдачи кредитов по сельской ипотеке Татарстан стабильно входит в тройку российских регионов-лидеров. В этом году татарстанцы получили кредиты на 1,3 млрд рублей.

Максимальная сумма кредита при приобретении недвижимости в республике составляет 3 млн рублей, для семей его размер может быть увеличен до 6 млн рублей. Оформить кредит можно на срок до 25 лет с первоначальным взносом от 10%. Кредит по сельской ипотеке выдают заемщикам, достигшим 21 года, имеющим регистрацию на территории России.