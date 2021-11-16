В Татарстане за сутки зарегистрировано 267 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 267 новых случаев коронавируса Covid-19. Три случая заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Семьдесят человек госпитализировано, 197 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 153 человека. В Набережных Челнах отмечено 27 случаев болезни, тогда как в Чистопольском районах — 16, а в Нижнекамском — 14. Всего инфицированные выявлены в 23 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 16 ноября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 34 455 случаев заболевания. Выздоровели 27 223 жителя Татарстана, причем 206 излечились за минувшие сутки.

Вакцинирован в общей сложности 1 835 881 татарстанец, прирост числа вакцинаций за день составил 15 002. Обеими дозами привиты 1 287 954 человек.