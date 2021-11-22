В Татарстане за сутки зарегистрировано 259 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев коронавируса Covid-19. Три случая заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Семьдесят пять человек госпитализировано, 184 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 138 человек. В Набережных Челнах отмечено 22 случая болезни, тогда как в Зеленодольском районе — 20, а в Чистопольском — 11. Всего инфицированные выявлены в 32 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 22 ноября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 36 053 случая заболевания. Выздоровели 29 372 жителя Татарстана, причем 493 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 1 933 897 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 18 540. Обеими дозами привиты 1 427 859 человек.