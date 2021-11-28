В Татарстане за сутки зарегистрировано 253 новых случая Covid-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 253 новых случая коронавируса Covid-19. Шесть случаев заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Семьдесят пять человек госпитализировано, 178 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 117 человек. В Набережных Челнах отмечено 32 случая болезни, тогда как в Зеленодольском районе — 21, а в Буинском — восемь. Всего инфицированные выявлены в 31 муниципалитете республики.

Таким образом, по данным на 28 ноября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 37 563 случая заболевания. Выздоровели 31 090 жителей Татарстана, причем 101 из них излечился за минувшие сутки.