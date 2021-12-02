В Татарстане за сутки зарегистрировано 236 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 236 новых случаев коронавируса Covid-19. Шесть случаев заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Восемьдесят девять человек госпитализировано, 147 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 108 человек. В Набережных Челнах отмечено 14 случаев болезни, тогда как в Зеленодольском и Нижнекамском — по 11. Всего инфицированные выявлены в 35 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 2 декабря 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 38 524 случая заболевания. Выздоровели 32 006 жителей Татарстана, причем 270 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 053 827 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 6135. Обеими дозами привиты 1 591 425 человек.