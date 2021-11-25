В Татарстане за сутки зарегистрирован 251 новый случай коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай коронавируса Covid-19. Три случая заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Девяносто три человека госпитализировано, 158 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 167 человек. В Набережных Челнах отмечено 18 случаев болезни, тогда как в Зеленодольском районе — 14. Всего инфицированные выявлены в 23 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 25 ноября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 36 808 случаев заболевания. Выздоровели 30 416 жителей Татарстана, причем 300 излечились за минувшие сутки.

Вакцинирован в общей сложности 1 978 471 татарстанец, прирост числа вакцинаций за день составил 17 530. Обеими дозами привиты 1 486 548 человек.