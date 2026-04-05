В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

В Татарстане сегодня зарегистрировали несколько подтоплений, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

В Алькеевском районе оказался подтоплен участок грунтовой проселочной дороги в населенном пункте Старое Камкино. Высота перелива составила 5 сантиметров. Проезд легкового и грузового транспорта в поселок сохраняется. Угроза населенному пункту отсутствует, системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Эвакуация людей не требуется. Пешеходы передвигаются на автотранспорте или идут пешком в резиновых сапогах. При ухудшении обстановки для перевозки людей подготовили три лодки, для доставки продуктов и медикаментов — два трактора.

В Арском районе подтопило участок проселочной дороги в поселке Качелино из-за перелива Казанки в 15 сантиметров. Проезд возможен. Угрозы нет, эвакуация не требуется. Пешеходы пользуются мостом.

В Тюлячинском районе подтопило участок грунтовой автомобильной дороги вблизи села Екатериновка. Причина –подъем воды в реке Малая Меша. Высота перелива – 5 сантиметров. Организован объезд через населенный пункт Урумширма (10 километров). Имеется пешеходный мост. От Тюлячинской центральной районной больницы дежурит одна машина скорой помощи.

В Буинском районе в селе Ембулатово подтопило три приусадебных участка (огороды) из-за подъема уровня воды реки Карла. Пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 5 апреля подтоплены 4 низководных моста в трех районах, 28 приусадебных участков в двух районах и 3 грунтовые дороги в трех районах. В Главном управлении МЧС организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.