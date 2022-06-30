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Ру Тат
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Здоровье
30 июня 2022  12:55

В Татарстане за сутки зафиксировали 46 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Татарстане официально зарегистрированы 46 случаев заражения коронавирусом. Все они госпитализированы, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

С начала пандемии в Татарстане зафиксировано 152 556 случаев ковида.

За прошедшие сутки в республике выздоровели 108 человек, за весь период насчитывается 148 829 выздоровевших пациентов.

В Татарстане сохраняется нулевая суточная смертность от коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрированы 1 995 смертей от ковида.

#коронавирус #статистика #заболеваемость
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