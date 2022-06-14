В Татарстане за сутки 93 человека заболели коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 93 новых случая заболевания коронавирусом, 28 человек госпитализированы. Таковы данные сайта стопкоронавирус.рф.

Всего по данным на 14 июня 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 151 554 случая заболевания Covid-19. Выздоровели 146 897 человек, из них 42 – за последние сутки.

Уже более двух недель в регионе общее количество смертей от Covid-19 сохраняется на уровне 1 995 случаев.