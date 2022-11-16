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Ру Тат
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Здоровье
16 ноября 2022  11:27

В Татарстане за сутки выявлено 97 случаев коронавируса

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Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает снижаться. За последние сутки заразились 97 человек, тогда как днем ранее было выявлено 100 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 21 жителю республики, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены 23 пациента. 

Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 189 321 татарстанец. Полную вакцинацию прошли 2 482 548 человек. 

При этом выздоровели 186 348 жителей республики, в том числе 124 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 139 излечившихся больных).

В регионе за сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ равняется 2006 (в последний раз информация о летальных исходах появлялась 13 ноября).

Стоит отметить, что Росстат начиная с октября перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.

 

#коронавирус #массовая вакцинация #статистика
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